Panelaços explodem pelo país em reação ao golpismo de Bolsonaro (vídeos)

Brasileiros bateram panelas em diversas cidades do Brasil na noite deste 7 de Setembro, após Bolsonaro voltar a atacar o STF e dizer que não irá mais obedecer decisões do ministro Alexandre de Moraes edit

247 - Em reação aos atos antidemocráticos e das declarações de caráter golpista proferidas por Jair Bolsonaro neste 7 de Setembro, panelaços foram registrados em diversas cidades na noite desta terça-feira.

Após o ato que convocou e do qual participou pela manhã em Brasília, Jair Bolsonaro discursou na Avenida Paulista, em São Paulo. Ele manteve ataques ao Supremo Tribunal Federal e voltou a questionar o sistema eleitoral. Diferentemente do discurso anterior, na Praça dos Três Poderes, citou o ministro do STF Alexandre de Moraes, chamando-o de “canalha”, e avisou que deixará de cumprir decisões da Corte.

“Sai, Alexandre de Moraes. Deixa de ser canalha. Deixa de oprimir o povo brasileiro, deixa de censurar o seu povo”, disse. “Digo aos canalhas que nunca serei preso”, garantiu. “Nós devemos sim, porque eu falo em nome de vocês, determinar que todos os presos políticos sejam postos em liberdade. Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou.”

Confira registros de panelaços pelo País:





Panelaço pelo #ForaBolsonaro no bairro das Graças, no Recife. pic.twitter.com/OykLBPfsEe — Aquiles Lins (@linsaquiles) September 7, 2021

