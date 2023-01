Para Bolsonaro, Carla Zambelli é principal culpada por sua derrota

Apoie o 247

ICL

247 - De acordo com reportagem do IG, Bolsonaro teria confessado a um grupo de aliados que os últimos eventos envolvendo o seu nome o levaram a passar por tantas ‘desgraças’. Ele elegeu a deputada Carla Zambelli (PL) como principal culpada pela derrota.

A fanática direitista decidiu sair no sábado anterior ao segundo turno das eleições perseguindo um jornalista, de arma em punho, pelas ruas de São Paulo. Seus capangas, também armados, chegaram a disparar contra o homem e por sorte não acertaram a pontaria. A ocorrência aconteceu a poucos metros de onde eleitores do presidente Lula se encontravam e viralizou não apenas nas redes sociais, como foi para as manchetes de todos os jornais do país. Pior, ela ficou como mentirosa, pois no final de tudo ficou provado que a versão que ela apresentou não era verdadeira.

Bolsonaro atribui a perda das eleições ao episódio. Em sua opinião, Zambelli passou uma péssima imagem aos eleitores indecisos.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.