Pará encerra lockdown, mas mantém regras de distanciamento social

247 - O governo do Pará determinou o encerramento do lockdown no estado a partir desta segunda-feira (25), com a manutenção de regras de distanciamento social. O lockdown estava em vigor desde o dia 7 de maio em 16 cidades do estado e previa multa de R$ 150 para pessoas que circulassem nas ruas sem justificativa adequada ou sem máscara. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

A partir de agora, o lockdown poderá ser determinado apenas por meio de decretos municipais, nas cidades em que os prefeitos acharem necessária a aplicação da medida, de acordo com a taxa de ocupação de leitos nos hospitais e de outros indicadores de evolução da Covid-19. O governo informou que os agentes de segurança do estado darão apoio para esses municípios.

Segundo a reportagem, o Pará soma 24.465 casos confirmados da doença e 2.216 mortes. No dia 7 de maio, data de início do lockdown, o estado totalizava 19.542 casos e 1.428 mortes.

