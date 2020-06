Para fugir da justiça, terrorista Sara Winter tenta asilo político nos EUA, mas pedido é negado

247 - Sara Ginomini pediu asilo aos EUA para tentar fugir da justiça brasileira. Segundo o advogado Bertoni Barbosa de Oliveira, a solicitação foi feita de maneira informal, em uma articulação junto à embaixada.

A reportagem do jornal Correio Braziliense destaca que a “a negativa teria sido embasada no cenário de pandemia do novo coronavírus. No dia 24 de maio, os EUA anunciaram a proibição da entrada de viajantes saindo do Brasil. Além disso, segundo Barbosa, Sara teria que ficar na embaixada sem se pronunciar, até poder ir ao país na América do Norte. ‘Ela teria que ficar na embaixada sem se pronunciar, porque tem algumas regras. Então, ela não poderia fazer o que faz hoje. Teria que ficar quietinha até a abertura, que ninguém sabe quando’, disse.”

A matéria ainda informa que “o advogado também avalia que o assassinato de George Floyd, que levantou uma onda de protestos contra racismo nos Estados Unidos, também é um dos fatores que teria motivado a suposta negativa. “Veio essa convulsão social. O Trump não está com cabeça para conceder asilo político nessas circunstâncias”, disse.”

