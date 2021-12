Para Valdemar Costa Neto, general Heleno é um "bobão"

Recentemente, Heleno fez malabarismos e tentou se retratar com os políticos do Centrão, mas pelo visto não convenceu um dos chefes do grupo edit

Por Guilherme Amado e Lucas Marchesini, Metrópoles - O general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e aliado próximo do presidente Jair Bolsonaro, não está em alta conta com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Na opinião do político que comanda o partido escolhido por Bolsonaro para concorrer à reeleição em 2022, o general é um “bobão”.

Recentemente, Heleno fez malabarismos e tentou se retratar com os políticos do Centrão, recuando da postura toda valente que teve em 2018, na campanha de 2018. Na ocasião, foi filmado cantando “Se gritar pega Centrão, não fica um, meu irmão”.

