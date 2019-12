Paraná Pesquisas: eleitores rejeitam filhos de Bolsonaro como seus sucessores

247 - O último levantamento da Paraná Pesquisas, em 2019, não é favorável ao clã Bolsonaro. A maioria dos eleitores considera ineptos os filhos Carlos, Eduardo, Flávio e Renan para suceder o pai na carreira política.

Veja o resultado da pesquisa:

Qual dos filhos do Presidente Bolsonaro tem mais perfil para ser seu sucessor político?

Nenhum deles: 46,4%

Eduardo Bolsonaro, Deputado Federal por SP: 22,6%

Flávio Bolsonaro, Senador pelo RJ: 11,5%

Carlos Bolsonaro, Vereador no RJ: 7,7%

Jair Renan Bolsonaro, membro da diretoria do Partido Aliança pelo Brasil: 1,9%

Não sabe: 9,9%

A reportagem do blog do Esmael destaca que "na prática, o sábio povo brasileiro vê “zeros à esquerda” os filhos do presidente da República. Traduzindo: o zero que fica à esquerda da vírgula não acrescenta nada ao número."

A matéria ainda acrescenta: "os estilos belicosos de “Zero Um”, “Zero Dois” e “Zero Três” –que já estão na política– têm acelerado a decomposição do apoio político a Jair Bolsonaro na Câmara e no Senado."