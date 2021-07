Parlamentares e ministros do STF opinam que Bolsonaro mostrou desespero em live e quer provocar tumulto

Líderes do Congresso e membros do Poder Judiciário consideram que live de Bolsonaro desta quinta-feira (29) foi um fracasso, pois não conseguiu mostrar nenhum fato que corrobore a tese de fraude nas urnas eletrônicas edit

247 - Parlamentares e ministros do STF e TSE avaliam que Jair Bolsonaro deu sinais de desespero na live em que prometia apresentar provas de fraude nas urnas eletrônicas. Ficou demonstrado que o ocupante do Palácio do Planalto quer mesmo tumultuar o processo eleitoral de 2022.

Na transmissão feita nesta quinta-feira (29), que foi um verdadeiro fracasso, Bolsonaro não mostrou nenhum elemento de fato para corroborar a tese que vem levantando há três anos.

A avaliação de parlamentares é a de que as falas do presidente não vão alterar a tendência da comissão da Câmara de rejeitar a proposta de voto impresso, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

