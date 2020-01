Parte da ala militar do governo já atua pela candidatura de Moro à Presidência

Convendidos de que o ministro da Justiça Sergio Moro será candidato à Presidência da República em 2022 mesmo que Jair Bolsonaro concorra à reeleição, militares que atuam no governo já trabalham pela candidatura do ex-juiz da Lava Jato edit

247 - Setores militares consideram Moro uma opção para a Presidência da República. Eles acham que até o início da campanha eleitoral Bolsonaro vai se desgastar muito. Avaliam que o atual ocupante do Planalto não consegue domar sua tendência a gerar polêmicas e não prima pela sensatez.

Para esses militares, o ministro da Justiça Sergio Moro está mais adequado ao perfil de presidente da República.

Outra opinião que se torna corrente entre esses setores: se for candidato e ganhar as eleições, Moro tenderá a manter Paulo Guedes no comando do Ministério da Economia. Os dois são muito próximos, jantam frequentemente em Brasília. Foi Guedes quem intermediou a aproximação entre Moro e Bolsonaro.

As informações são do Blog do Vicente, no Correio Brasiliense.