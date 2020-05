Pastor bolsonarista ataca como charlatão e diz que sua água consagrada cura covid-19

247 - Depois do empresário Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial, que prometia uma falsa cura do coronavírus através da venda de uma semente por R$ 1.000, outro empresário neopentecostal está anunciando um "milagre" contra a doença. A reportagem é do portal UOL.

Há mais de uma semana o bolsonarista R.R.Soares está anunciando que fiéis de sua igreja, a Internacional da Graça, estão se curando graças a uma água "consagrada" por ele em ritual.

A reportagem também informa que, além de ser dono da RIT TV (emissora UHF) e da Nossa TV —uma minúscula operadora de TV paga—, R.R. Soares há décadas ocupa a grade de emissoras como a Band e a RedeTV.

Em seus programas o charlatão fala das propriedades "milagrosas" de uma oração feita por ele somada à ingestão do copo de água consagrado por ele, enquanto pede doações aos fiéis.

Desde a expansão da pandemia e o início do confinamento, em meados de março, líderes de igrejas evangélicas no Brasil se mostram desesperados porque os cultos foram restritos e as doações e dízimos secaram.

