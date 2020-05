Pastor bolsonarista Valdemiro Santiago vende semente por R$ 1 mil como cura do coronavírus (VÍDEO)

Em vídeo no YouTube, o pastor-empresário bolsonarista Valdemiro Santiago, dono da Igreja Mundial do Poder de Deus, aparece vendendo uma semente por mil reais garantindo aos compradores a cura da Covid-19 edit

247 - O pastor-empresário bolsonarista Valdemiro Santiago, dono da Igreja Mundial do Poder de Deus, está prometendo uma falsa cura ao coronavírus em um vídeo em que vende sementes aos seus seguidores. No vídeo, publicado no YouTube, ele assegura a cura e pede o "propósito de R$ 1 mil" por ela, ou seja, a pessoa paga mil reais pela semente que ele vende e estaria curada da Covid-19..



Segundo a Organização Mundial da Saúde, ainda não existe nenhuma cura ou vacina que protejam ou possam ser utilizados como remédios para a covid-19. Segundo a Anvisa este tipo de charlatanismo é crime tipificado no Código Penal.

No vídeo, ele mostra suposto exame que comprovaria que uma pessoa teria se curado da covid-19 após utilizar a semente. Waldemiro fala de "gente curada de estado terminal, gravíssimo. E tá ali o exame, para quem quiser. (...) E aí sim conseguiu vencer a crise e a epidemia. Só tem um jeito de se vencer essas fases difíceis. É semeando, e semeando na obra de Deus. Essa semente é interessante, você planta... É a semente 'sê tu uma bênção'. Você vai semear essa semente e na planta que nascer vai estar escrito 'Sê tu uma benção'”.

Assista:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.