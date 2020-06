Patroa pede perdão a empregada com filho morto e diz: 'Sou solidária ao seu sofrimento'; leia íntegra da carta

247 - A patroa de Mirtes Renata, Sarí Gaspar Cortes Real, solidarizou-se à empregada depois da morte do menino Miguel. Sarí responde por homicídio culposo, aquele em que não há intenção de matar, pela morte do garoto.

A patroa escreveu: “como mãe, sou absolutamente solidária ao seu sofrimento. Miguel é e sempre será um anjo na sua vida e na sua família.”



A reportagem do portal G1 destaca que “o menino caiu do 9º andar de um prédio no Centro do Recife, na terça-feira (2), quando estava sob a guarda de Sarí. A patroa de Mirtes mora em um apartamento do conjunto conhecido como "Torres Gêmeas", no bairro de São José. A empregadora foi presa por homicídio culposo, pagou fiança de R$ 20 mil e está respondendo em liberdade.”

A matéria ainda informa que “a carta foi divulgada pelo advogado da família de Sarí Gaspar Côrte Real, Pedro Avelino (...) Nesta sexta(5), o delegado Ramon Teixeira, titular do caso, afirmou que “a polícia seguirá coletando elementos de prova a fim de identificar, definitivamente, condutas e responsabilidades penais”.

Veja a íntegra da carta

Como mãe, sou absolutamente solidária ao seu sofrimento. Miguel é e sempre será um anjo na sua vida e na sua família. Não há palavras para descrever o sofrimento dessa perda irreparável. Nunca, mas nunca mesmo, pude imaginar que qualquer mal pudesse acontecer a Miguel, muito menos a tragédia que se sucedeu. Te peço perdão. Não tenho o direito de falar em dor, mas esse pesar, ainda que de forma incomparável, me acompanhará também pelo resto da vida. Estou sendo condenada pela opinião pública como historicamente outros foram. As redes sociais potencializam o ódio das pessoas. Tenho certeza que a Justiça esclarecerá a verdade. Na nossa casa sempre sobrou carinho e amor por você, Miguel e Martinha. E assim permanecerá eternamente. Rezo muito para que Deus possa amenizar o seu sofrimento e confortar seu coração.

Sarí Gaspar

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.