Paulo Coelho pede que ONU barre comitiva de Bolsonaro

Rede Brasil Atual - O escritor brasileiro Paulo Coelho pediu nesta sexta-feira (17), por meio de seu perfil no Twitter, que o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, que proíba a entrada da comitiva do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia-Geral da entidade.

“Secretário-geral Antonio Guterres, sei que não pode impedir a entrada de mandatários, mas seria uma vitória proibir a comitiva do presidente brasileiro de entrar. Não estão vacinados – mau exemplo hoje estampada em todos os jornais do mundo”, disse Paulo Coelho, em postagem na qual marca o perfil de Guterres. Desde 2007, o escritor é um dos mensageiros da paz das Nações Unidas.

A declaração de Paulo Coelho veio após o anúncio de que a ONU não vai exigir comprovante de vacinação contra a covid-19 das autoridades presentes na 76ª Assembleia-Geral, que começa na terça-feira (21), em Nova York.

O anúncio da entidade foi feito na quinta-feira. Antes, o presidente da Assembleia-Geral da ONU, Abdullah Shahid, havia comunicado aos diplomatas que defende a exigência da cidade sede do evento de comprovante de vacinação contra covid-19 para a entrada no plenário do evento.

Se de fato não tomou o imunizante como diz, Bolsonaro terá circulação limitada em Nova York já que, desde segunda-feira (13), a prefeitura passou a fiscalizar a exigência de comprovante de vacinação para entrar em bares e restaurantes. É preciso comprovar a aplicação de ao menos uma dose de alguma das vacinas aprovadas nos EUA ou pela OMS para entrar nos estabelecimentos.

