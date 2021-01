Paulo Guedes comemora Orçamento limitado, sem auxílio emergencial e com arrocho fiscal

O ministro da Economia, Paulo Guedes, está satisfeito com a não aprovação do Orçamento deste ano pelo Congresso Nacional, comemora o arrocho fiscal e não prevê auxílio emergencial edit

247 - A equipe econômica liderada pelo ministro Paulo Guedes afirma não trabalhar com a possibilidade de fazer novos pagamentos do auxílio emergencial a trabalhadores informais afetados pela pandemia do novo coronavírus.

O governo de Jair Bolsonaro está interessado em mostrar a investidores que tem compromisso com o controle dos gastos públicos.

Reportagem dos jornalistas Bernardo Caram e Thiago Resende aponta que o ministro da Economia considera que no momento só é possível discutir uma reformulação do programa Bolsa Família dentro do Orçamento já previsto para o ano.

Guedes só admite novas discussões sobre mudanças mais amplas após a eleição das mesas da Câmara e do Senado, no início de fevereiro.

A crise sanitária no país está sem controle, o desemprego está em alta e a crise social tende a se agravar com o fim do auxílio emergencial.

