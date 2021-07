Paulo Guedes pode perder mais poder com tentativa do Centrão para controlar Orçamento

247 - Depois de conquistar o orçamento paralelo e a Casa Civil, o Centrão agora quer ampliar seu poder sobre a Secretaria de Orçamento Federal, a SOF.

É ponto pacífico que o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi um dos principais perdedores com a reforma ministerial que deu o comando da Casa Civil ao Centrão. Agora a maior disputa de poder na área econômica está concentrada no antigo Ministério do Planejamento, informa O Estado de S.Paulo.

A perda da SOF com a recriação do Ministério do Planejamento e sua entrega ao Centrão representaria uma derrota ainda maior para Paulo Guedes e o aumento do controle do grupo político sobre o Orçamento.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.