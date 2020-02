Paulo Guedes sinaliza apoio a cassinos e ao turismo de luxo

247 - Os cassinos nunca estiveram tão perto de ser reabertas no país. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já manifestou ser favorável à reabertura desse tipo de estabelecimento em resorts.

O ministro tem dito que o Brasil tem condições de abrigar os empreendimentos, impulsionando assim o turismo de luxo.

A reportagem da revista Época destaca que "a posição também é publicamente defendida pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e tem apoio do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e do presidente da Embratur, Gilson Machado — nome em alta no clã Bolsonaro e que lançou um plano mirabolante para alavancar o turismo no país, que apela a Sharon Stone e a aventuras de Mickey e Minnie pelo Brasil. A pressão também alcançou o presidente Jair Bolsonaro. Um assessor direto do presidente afirmou que ele tem, agora, uma visão favorável à regularização dos cassinos."

A matéria ainda informa que "a suposta posição de Bolsonaro ganhou força depois da ida do senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) para Las Vegas e Miami, no mês passado. Flávio reuniu-se com representantes do setor, como o fundador do grupo Las Vegas Sands, Sheldon Adelson, que já manifestou publicamente o interesse em abrir cassinos integrados a resorts no Brasil. Também integraram Gilson Machado, da Embratur, o senador Irajá Abreu (PSD-TO) e o deputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ), além do lutador de MMA Vitor Belfort, embaixador do turismo do Brasil."