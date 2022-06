Paulo Pimenta: “Crise do governo vai se agravar e base bolsonarista no Congresso vai debandar”

Apoie o 247

ICL

247 - Durante o programa Giro das Onze, da TV 247, o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) analisou a conjuntura política diante da prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e do resultado das pesquisas que reforçam a vantagem do ex-presidente Lula na corrida presidencial.

“O Arthur Lira é um cara mais político. O Centrão tem uma visão mais política que Bolsonaro. O Centrão está observando o que está acontecendo. O poder de compra das pessoas está sendo corroído. A cada aumento do combustível se tem uma pressão inflacionária que aumenta o gás de cozinha, a luz elétrica e o preço da comida. E hoje a popularidade do ex-presidente Lula, em larga medida, se consolida porque as pessoas têm memória e elas lembram que não faz muito tempo e elas viviam muito melhor, com muito mais oportunidade e inclusão”, aponta o parlamentar.

Segundo ele, o governo Bolsonaro “perdeu o rumo”. “Essa crise política no governo vai se agravar porque à medida que o Bolsonaro começa a consolidar um cenário de derrota em primeiro turno, cada vez mais a base do Centrão começa a se afastar dele. E repito, até agosto, Bolsonaro vai ter metade da sua base que ele tem no Congresso”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE