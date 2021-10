Paulo Teixeira vai ao CNMP contra Thamea Danelon por espalhar fake news sobre Lula

Apoie o 247

247 - O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) ingressou com uma reclamação junto ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) contra a procuradora da República e ex-coordenadora da Lava Jato Thamea Danelon Valiengo. A ação foi proposta após Thamea, recém-contratada pela CNN Brasil, afirmar que o ex-presidente Lula estaria fazendo alianças visando a eleição de 2022 para “assaltar de novo o Brasil”, durante exibição do quadro “Liberdade de Expressão”, exibido diariamente pela emissora.

Na ação, que conta com o apoio do grupo Prerrogativas e da equipe jurídica do PT, Teixeira observa que a procuradora quebrou o decoro exigido pelo cargo que ocupa, além de ter infringido a regra que veda aos membros do Ministério Público da União exercer atividade político-partidária. O parlamentar também destaca que a legislação proíbe o acúmulo de “funções, públicas ou privadas, remuneradas ou não, dos membros do Ministério Público”.

A ação destaca que o caso de Thamea vai “além da simples aceitação do cargo de comentarista e da remuneração” e que “ a reclamada serve-se da audiência da prestigiada Emissora de Televisão para desferir ataques à honra e à moral de Luiz Inácio Lula da Silva, filiado ao Partido dos Trabalhadores e líder das pesquisas de intenção de votos, afirmando levianamente seu envolvimento em graves ilícitos criminais e, mais do que isso, sua intenção de se eleger Presidente em 2022 para praticar desfalques nos cofres públicos de empresas estatais”.

