Pazuello diz que avião para buscar 2 milhões de doses de vacina na Índia decola nesta quarta

Após falar dizer que a vacinação "irá ocorrer no dia D e na hora H", Pazuello informou que as doses da vacina de Oxford devem chegar no Brasil no dia 16 de janeiro

247 - O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o avião para buscar as duas milhões de doses da vacina contra a Covid-19 decola nesta quarta-feira (13) para a Índia. O imunizante é desenvolvido pela AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. As doses são do laboratório Serum. A informação é do portal G1.

O anúncio do titular da pasta ocorre após diversas críticas ao seu último pronunciamento. Ironizando o grave momento que o país enfrenta, Pazuello disse na semana passada que que a vacinação “irá ocorrer no dia D e na hora H”.

Segundo Pazuello, as doses devem chegar no Brasil no dia 16 de janeiro. "É o tempo de viajar, apanhar e trazer, já está com documento de importação pronto [...]. Então quando nós tivermos a posição da Anvisa, temos material distribuir e temos capacidade para vacinar no país todo", disse.

