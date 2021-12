PCO realiza ato na Paulista em apoio a Lula e pelo Fora Bolsonaro (vídeos)

O PCO organizou ato nacional, neste domingo, 12, com ativistas de todos as regiões do país indo para São Paulo em caravanas edit

247 - A Avenida Paulista é palco de mais uma manifestação do Partido da Causa Operária (PCO) em apoio à candidatura do ex-presidente Lula (PT) neste domingo, 12. Junto com militantes do PT, dos movimentos indígena, sem-terra, e outras organizações, o PCO organizou este ato nacional com ativistas de todos as regiões do país indo para São Paulo (SP) em caravanas.

As caravanas mais distantes, como as do Nordeste e do Sul, saíram durante a semana para chegar neste domingo, enquanto os ônibus de Rio de Janeiro, Minas Gerais e Brasília saíram no sábado para participar da manifestação.

Nos dias 6 e 7 de novembros, ativistas de diversas organizações estiveram presentes em São Paulo, no Clube Homs (Avenida Paulista), para realizar a Plenária Nacional do Bloco Vermelho - Fora Bolsonaro, Lula Presidente, que deliberou a realização do ato nacional neste domingo, além de ter discutido um programa de lutas em apoio à candidatura do ex-presidente Lula. Na ocasião, os participantes do evento também realizaram um ato na Paulista.

A aglomeração começou às 14h em frente ao MASP. Confira:

