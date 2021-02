Pelo segundo dia, carreatas contra Bolsonaro tomam Brasil

247 - As manifestações contra Jair Bolsonaro tomaram o Brasil neste final de semana. No domingo (21), carreatas em pelo menos 12 estados e no DF foram registradas, exigindo o impeachment do presidente, vacina e auxílio emergencial.

O movimento é organizado pela Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, cujo coordenador é o ex-candidato a prefeito de São Paulo pelo PSOL Guilherme Boulos.

No ato de sábado (20), Boulos disse que as carreatas são "um ensaio do que virá em 2021".

Hoje foi um ensaio do que virá em 2021!https://t.co/hpxmMkgy31 — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) February 20, 2021

