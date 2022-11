“Perdeu, mané, não amola”, diz Barroso a eleitor bolsonarista (vídeo)

Apoie o 247

247 - O ministro Luís Roberto Barroso foi perseguido em mais uma cena de agressões verbais promovidas por bolsonaristas contra seis membros do STF que participam do evento do "grupo Lide", em Nova York, organizado pelo ex-governador João Doria.

No entanto, desta vez, Barroso decidiu rebater o extremista que insistia em seguir os passos do ministro com citações envolvendo as Forças Armadas.

“Perdeu, mané, não amola”, disse Barroso ao rebater o bolsonaro.

Veja:

