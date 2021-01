Pesquisa 247: apoio a Baleia Rossi divide público progressista

Quase 5 mil pessoas participaram de pesquisa do 247 sobre apoio do PT à candidatura de Baleia Rossi à Presidência da Câmara. A posição contra o apoio venceu por apenas 5 pontos percentuais edit

247 - Uma sondagem com 4,9 mil votos, feita entre inscritos da TV 247, entre a tarde desta segunda-feira (4) e a manhã desta terça-feira mostrou que há uma divisão no público progressista quanto ao apoio do PT (e da esquerda) ao candidato Baleia Rossi (MDB-SP) à Presidência da Câmara. Rossi é candidato do bloco de centro-direita na Casa contra a candidatura de Arthur Lira (Progressistas-AL).

A questão apresentada foi: “Um tema que tem provocado acalorados debates na TV 247 diz respeito à eleição para as mesas da Câmara. Na sua opinião, o Partido dos Trabalhadores deve adotar qual posição?”

Lançar candidatura própria - 47%

Apoiar Baleia Rossi e compor a frente anti-Bolsonaro - 42%

Liberar a bancada para votar em qualquer candidatura - 5%

Adiar a decisão - 6%

A bancada do PT na Câmara, de 54 deputada e deputados (a maior da Casa) aprovou na tarde desta segunda-feira (4), por 27 votos a 23, o apoio à candidatura de Baleia Rossi. Houve uma abstenção, do deputado Zé Neto.

Segundo o deputado Carlos Zarattini (PT-SP), o PT se reuniria ainda nesta segunda com outros líderes de oposição para informar a decisão da legenda. Em seguida, as siglas devem lançar uma formalização em conjunto sobre o apoio.

A candidatura de Baleia Rossi representa um conjunto de 11 partidos, de direita e esquerda, que disputarão o comando da Câmara contra o deputado Arthur Lira (PP-AL), indicado por Jair Bolsonaro. As 11 legendas – PT, PSL, MDB, PSB, PSDB, DEM, PDT, Cidadania, PV, PCdoB e Rede – somam 280 parlamentares.

