Pesquisa aponta que 72% são contra volta às aulas antes da vacina

Maioria esmagadora se opõe à volta às aulas no momento em que a pandemia persiste em níveis elevados e não há ainda uma vacina contra a Covid-19 edit

247 - Pesquisa do Ibope mostra que para 72% dos entrevistados os alunos só devem retornar presencialmente às escolas depois que uma vacina para o novo coronavírus estiver disponível. A pesquisa foi feita entre os dias 21 e 31 de agosto, pela internet, com 2.626 pessoas.

O Amazonas é o único estado em que as aulas presenciais foram retomadas. São Paulo e o Rio Grande do Sul liberam as aulas a partir desta terça-feira (8). Entre o próximo dia 14 até outubro, outros estados também autorizarão a volta às aulas: Rio de Janeiro, Piauí, Pernambuco e Pará. O Acre está em fase de planejamento e os outros 19 estados ainda não têm data definida, informa O Globo.

O Ibope mostra que 54% concordam totalmente com a afirmação de que o retorno dos alunos à sala de aula só deve ocorrer quando houver uma vacina; outros 18% concordam parcialmente; 12% não concordam, nem discordam. Outros 7% discordam parcialmente; 6% discordam completamente; e 3% não souberam responder.

Responsáveis pelos alunos, professores e profissionais da educação consideram que a volta às aulas eleva o risco de contaminação das crianças e jovens.

Pesquisas científicas demonstram que crianças podem ser mais contagiosas do que adultos, inclusive aqueles em quadro severo da doença, ainda que apresentem sintomas mais leves.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.