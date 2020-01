Pesquisa aponta que maioria reprova submissão do Brasil aos EUA

Pesquisa da XP Investimentos apontou que a maioria dos brasileiros receia os efeitos do apoio do governo de Jair Bolsonaro ao governo norte-americano. Para 55% dos entrevistados, esse alinhamento pode trazer “consequências negativas” para o Brasil edit

247 - De acordo com pesquisa da XP Invesrtimentos, 55% dos brasileiros consideram que a aliança do governo Bolsonaro com o presidente dos EUA Donald Trump é negativa para o país.

Por outro lado, 32% creem que o apoio do governo brasileiro ao norte-americano pode trazer algum benefício. Outros 3% acreditam que a relação não trará nenhuma consequência.

Foram ouvidas 1.000 pessoas em todo o país de 13 a 15 de janeiro –período já posterior ao agravamento da tensão entre os Estados Unidos e o Irã após o assassinato do general iraniano Qassem Soleimani em 3 de janeiro.

A margem de erro da pesquisa é de 3,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

As informações são do Poder 360