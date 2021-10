Pesquisa PoderData mostra recuo na rejeição ao governo Bolsonaro, de 63% para 58%

Apoie o 247

247 - Pesquisa PoderData, divulgada pelo site Poder360, aponta que a rejeição ao governo Jair Bolsonaro caiu de 63% para 58% nos últimos 15 dias. Já a aprovação ficou em 33%, dentro da margem de erro do levantamento, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Apesar da queda, a gestão do atual governo continua elevada, 25 pontos percentuais maior que o índice de aprovação. No início de setembro esta diferença era de 36 pontos.

Quando indagados sobre a avaliação do trabalho pessoal do ex-capitão, 53% dos entrevistados classificaram como “ruim” ou “péssimo”, uma retração de 5 pontos em relação a duas semanas atrás. Já o grupo que considera o trabalho de Bolsonaro como “bom” ou “ótimo” subiu de 25% para 29%. Outros 18% consideram a situação como “regular” e os que acham o trabalho do ocupante do Palácio do Planalto “ruim ou péssimo”.

As mulheres e jovens entre 16 e 24 anos são os que mais desaprovam a atual gestão, com 62% e 80% de reprovação, respectivamente. Entre os homens, o governo Bolsonaro é aprovado por 41%.

A pesquisa ouviu 2,5 mil pessoas por meio de ligações para telefones celulares e fixos em 469 municípios de todos os estados do país entre os dias 11 e 13 de setembro de 2021. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

