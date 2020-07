Pesquisa Vox: 61% conhecem alguém com coronavírus e 67% consideram a pandemia "mais grave que imaginava"

247 - Pesquisa Vox Populi divulgada na manhã desta terça-feira (17) indica a maioria dos consultados tinham uma visão menor a respeito da gravidade da pandemia causada pela Covid-19. Levantamento também indica que a maior parte dos entrevistados já se contaminaram com o vírus ou conhecem familiares ou conhecidos que contraíram a enfermidade.

48% dos entrevistados disseram que conhece algum familiar distante ou conhecido que contraiu o vírus. 11% teve algum familiar próximo que contraiu e 2% dos entrevistados contraiu o vírus.

A avaliação de Jair Bolsonaro cai quando entre os que conhecem alguém ou que contraíram o vírus. O desempenho dele é considerado 47% negativo, seguido de 24% regular e apenas 36% positivo.

Já entre os que não contraíram o vírus, a avaliação de Bolsonaro cresce para 38%, mas para 39% sua atuação é negativa, seguido de 22% regular.

A pesquisa também questionou a impressão dos entrevistados a respeito da Covid-19. 67% disseram que o vírus e mais grave do que imaginavam, seguido de 15% que imaginava ser igual o que seria e 16% que considera ser menos grave do que imaginava a princípio.

Para 54% dos consultados, o pior ainda está por vir, contra 42% que consideram que o pior da pandemia já passou no país.

A pesquisa também indicou a confiança do brasileiro no isolamento social. 63% dos entrevistados consideram que o método salvou vidas e precisa seguir até ser controlada a epidemia, contra 26% que defende que as atividades do país precisam retomar seu rumo normal. Apenas 9% disseram que o isolamento não contribuiu em nada.

A pesquisa nacional Vox Populi foi realizada entre 25 de junho e 3 de julho. Foram realizadas 1.500 entrevistas por telefone.

Veja a íntegra da pesquisa aqui:

