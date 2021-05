Pesquisa Vox Populi: Lula vence no primeiro turno

Pesquisa presencial realizada pelo Instituto Vox Populi aponta que o ex-presidente Lula seria eleito no primeiro turno e no segundo turno caso as eleições presidenciais fossem realizadas hoje. Lula tem 43% contra 41% de todos os demais candidatos somados edit

247 - Pesquisa presencial realizada pelo Instituto Vox Populi, divulgada nesta sexta-feira (21)aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceria Jair Bolsonaro jpa no primeiro caso as eleições presidenciais fossem realizadas hoje. De acordo com o levantamento, ele tem 43% contra 41% de todos os demais candidatos somados. Num eventual segundo turno, Lula aparece com 55% a 28% de Bolsonaro.

Na pesquisa estimulada Lula teria 43% dos votos válidos contra 24% de Bolsonaro. Depois aparecem o apresentador Luciano Huck (sem partido) e Ciro Gomes (PDT), com 8% e 5%, respectivamente. João Doria (PSDB) figura em seguida com 2% e aparece empatado com João Amoedo (Novo), que também possui 2% da intenção do eleitorado. Votos brancos e nulos somam 14%.

Lula tem 33% na pesquisa espontânea, enquanto Jair Bolsonaro aparece com 19%. Ciro tem 2% e os demais têm 1%.

Em um eventual segundo turno, Lula teria 55% da preferência do eleitorado contra 28% de Bolsonaro. Caso a disputa fosse contra Ciro Gomes, o ex-presidente venceria com 52% contra 19% do pedetista. Lula também venceria o tucano João Doria com 56% contra 14%.

O levantamento apontou, ainda, que Lula possui a preferência de 72% do eleitorado nordestino – contra 21% de Jair Bolsonaro.

Outros destaques de Lula na pesquisa: ele lidera no segmento que ganha até dois salários mínimos com 52% e tem entre os eleitores pretos e pardos 51% e 48%, respectivamente.

A Pesquisa ouviu 2 mil eleitores em 119 municípios de todo o Brasil. A margem de erro é de 2,2%, estimada em um intervalo de confiança de 95%.

Confira a íntegra da pesquisa:

