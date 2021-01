Petistas dizem que divisão do partido não indica que parte da bancada vai votar em Lira

Membros do PT dizem não ver chance de que deputados da legenda votem no candidato de Jair Bolsonaro à presidência da Câmara edit

247 - Apesar das críticas generalizadas à negociação feita com o chamado bloco do Maia, que tem por candidato Baleia Rossi, do MDB, ao comando da Câmara dos Deputados, petistas negam que a divisão do partido vá fazer com que migrem votos para Arthur Lira, do PP.

Petistas que foram contra a adesão a Baleia Rossi dizem que dificilmente haverá votos no candidato governista, mas se queixam que faltou negociação, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

“A divisão [desta segunda] não vai se refletir na votação do PT. Ainda podem existir alguns a se abster na reta final, mas com certeza mais de 50 deputados vão com o Baleia”, diz Alexandre Padilha (PT-SP), que votou favoravelmente ao bloco liderado pelo atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

O conhecimento liberta. Saiba mais