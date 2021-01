Petistas querem incluir Bolsonaro em inquérito sobre omissão de Pazuello: "o chefe do genocídio precisa pagar também"

Segundo a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, “não basta punir o operador da carnificina”. "Tudo o que fez ou deixou de fazer foi obedecendo às ordens do seu chefe capitão Bolsonaro”, disse Wadih Damous edit

247 - Após o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizar abertura de inquérito contra o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, por sua postura durante a crise do oxigênio em Manaus (AM), petistas pediram a inclusão de Jair Bolsonaro também.

Nesta segunda-feira, 25, o ministro do STF acatou um pedido feito pela Procuradoria Geral da República, comandada por Augusto Aras, na última sexta-feira, 22.

O propósito é apurar se Pazuello foi omisso para abastecer os hospitais da capital com oxigênio, uma vez que eles eram transferidos por aviões da FAB, a mando do governo federal.

Nas redes sociais, a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, afirmou que “não basta punir o operador da carnificina. O chefe do genocídio precisa pagar também!”.

Lewandowski autoriza abertura de inquérito para investigar Pazuello por suposta omissão na oferta de oxigênio no Amazonas. 51 pessoas morreram sem oxigênio no estado, segundo o MP.

Já o ex-deputado Wadih Damous (PT) publicou que “não resta dúvida” que “o Ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, cometeu crimes na condução do combate à pandemia não resta dúvida”.

Segundo ele, porém, “não é menos certo que ele está servindo de boi de piranha. Tudo o que fez ou deixou de fazer foi obedecendo às ordens do seu chefe capitão Bolsonaro”.

Que o Ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, cometeu crimes na condução do combate à pandemia não resta dúvida. Mas não é menos certo que ele está servindo de boi de piranha. Tudo o que fez ou deixou de fazer foi obedecendo às ordens do seu chefe capitão Bolsonaro. — Wadih Damous (@wadih_damous) January 26, 2021

