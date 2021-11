Petistas temem que aliança com Alckmin abra flanco para golpe contra Lula

Lideranças do PT temem que classes dominantes tentem derrubar Lula para colocar Alckmin no lugar, uma vez que o ex-governador de São Paulo é nome palatável para a direita e o capital financeiro edit

247 - A possibilidade de Geraldo Alckmin (PSDB-SP) ser vice de Lula numa chapa para concorrer à sucessão de Jair Bolsonaro em 2022 gera temor em algumas lideranças do PT, que veem a possibilidade de a presença do ex-governador estimular tentativas de derrubada de um eventual futuro governo, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

Alckmin é considerado palatável para a direita e o mercado financeiro, o que facilitaria a movimentação por um golpe.

Por outro lado, lideranças petistas que apoiam a chapa Lula/Alckmin afirmam que a aliança com Alckmin ajudaria a vencer as eleições no primeiro turno.

