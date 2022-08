Petrobrás anuncia redução de R$ 0,13 no preço da gasolina para consumidores

O preço médio de venda do combustível para as refinarias passa a partir desta terça-feira de R$ 3,71 para R$ 3,53 por litro, uma redução de R$ 0,18 edit

247 - A Petrobrás informou nesta segunda-feira (15) que irá reduzir o preço médio da gasolina nas refinarias em 4,85% a partir de terça-feira (16). O valor do litro do combustível às distribuidoras passará de R$ 3,71 reais para R$ 3,53, uma redução de R$ 0,18. Nas bombas, a redução deve ser de R$ 0,13.

Esta é a terceira redução nos preços da gasolina em menos de um mês. As outras duas ocorreram nos dias 20 e 29 de julho.

Com a atual política de preços da Petrobrás, que vincula o mercado nacional ao internacional, pautado pelo dólar, os brasileiros ficam à mercê das variações no mercado global para conseguir encher o tanque de combustível. Assim como o preço do mercado internacional permitiu, agora, uma pequena queda após seguidas altas, uma mudança no cenário pode fazer com que o preço volte a subir.

O preço dos combustíveis no Brasil subindo ou descendo, o que não se altera é o lucro exorbitante da Petrobrás, repassado a seus acionistas privados. Na prática, a renda dos brasileiros é sugada por meio da Petrobrás e repassada a seus acionistas.

