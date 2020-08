PF abriu inquérito contra site que denunciou bolsonaristas por fake news

247 - A Polícia Federal abriu inquérito para investigar a página Sleeping Giants Brasil, que tem alertado empresas que anunciam na internet para o conteúdo de ódio ou mentiroso de algumas páginas em que colocam a sua publicidade.

A abertura da investigação, na Delegacia da PF em Londrina (PR), ocorreu em 25 de maio –cinco dias antes, o Sleeping Giants denunciou que o Banco do Brasil anunciava em um site que apoia Jair Bolsonaro e que já tinha sido condenado na Justiça por disseminar fake news, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna.

Devido à denúncia do Sleeping Giants, o banco suspendeu a publicidade, o que revoltou os bolsonaristas.

O filho do presidente da República, Carlos Bolsonaro, reclamou publicamente no Twitter. O secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten, disse, também no Twitter, que o problema seria "contornado". E o BB voltou a colocar anúncios na página já condenada.

O Sleeping Giants virou alvo de bolsonaristas e passou a sofrer ataques na internet.

Os ataques ao Sleeping Giants se intensificaram depois que o PayPal bloqueou o acesso de Olavo de Carvalho, guru de Bolsonaro, à sua plataforma de pagamentos.

A justificativa da PF para abrir a investigação foi a defesa da liberdade de expressão.

O inquérito foi arquivado, a pedido do Ministério Público Federal e por decisão da Justiça.

