PF alerta TSE para semelhança entre métodos dos bolsonaristas e de Trump na divulgação de notícias falsas

247 - A Polícia Federal afirmou ao Tribunal Superior Eleitoral que canais bolsonaristas nas redes sociais atuam com o objetivo de “diminuir a fronteira entre o que é verdade e o que é mentira”.

A estratégia bolsonarista é atacar a imprensa e difundir fake news, método que foi utilizado em várias ações e recentemente na campanha contra as urnas eletrônicas.

Segundo a PF, os bolsonaristas utilizam uma estratégia de comunicação semelhante à das eleições de 2016 nos EUA, elaborada e orientada por Steve Bannon, ex-estrategista de Donald Trump, e também na eleição presidencial vencida por Bolsonaro em 2018, informa reportagem do Globo.

PUBLICIDADE

O relatório da PF ao TSE afirma que a mesma tática foi usada em relação à disseminação de notícias falsas sobre as urnas eletrônicas, por Jair Bolsonaro e seus seguidores. Ainda de acordo com o relatório da PF, estão envolvidos nessas práticas os seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro, além de parlamentares da tropa de choque do governo como as deputadas Bia Kicis (PSL-DF) e Carla Zambelli (PSL-SP).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE