PF encontra restos humanos que podem ser dos corpos de Bruno Pereira e Dom Phillips

247 - O ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou no início da noite desta quarta-feira (15) que a Polícia Federal encontrou "remanescentes humanos" que podem ser dos corpos do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, desaparecidos no Vale do Javari, no Amazonas, desde o dia 5 de junho.

Segundo o ministro, os restos humanos foram encontrados no local onde estavam sendo feitas as escavações.

🚨🚨Acabo de ser informado pela @policiafederal que “remanescentes humanos foram encontrados no local, onde estavam sendo feitas as escavações”. Eles serão submetidos à perícia. Ainda hoje, os responsáveis pelas investigações farão uma entrevista coletiva em Manaus. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE June 15, 2022





De acordo com o Metrópoles, a PF procura por homens apontados como os responsáveis por matar as vítimas. Tratam-se de novos suspeitos no cenário das investigações.

Quem levou os policiais até o local foi o pescador Amarildo da Costa Oliveira, o "Pelado", que disse em depoimento à PF que esquartejou e enterrou os corpos de Bruno Pereira e Dom Phillips. Amarildo negou, entretanto, ter atirado na dupla, segundo fonte da PF ouvida pelo UOL. O pescador disse aos policiais que recebeu os corpos queimados, mas de forma que seria possível identificá-los.

