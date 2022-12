PF prende PM por participação em atos golpistas em Rondônia

Além do PM da reserva, outros três homens são acusados de "associação criminosa" pela organização de atos golpistas por não aceitarem a vitória do presidente diplomado Lula edit

247 - A Polícia Federal (PF) prendeu neste sábado, em Rondônia, um policial militar da reserva e outras três pessoas por suspeita de envolvimento em atos antidemocráticos no estado. A ação aconteceu durante a Operação Eleutéria.

De acordo com a PF, os quatro são acusados de “associação criminosa” pela organização de uma série de eventos criminosos por não aceitarem a vitória do presidente diplomado Lula (PT).

A PF ainda apreendeu nove armas, seis aparelhos eletrônicos e 300 munições de diferentes calibres.

Ainda de acordo com a PF, o PM, os produtores rurais e empresários envolvidos no ato coagiram cidadãos a aderirem aos protestos. “Entre os crimes cometidos, há relatos de que os organizadores das manifestações privaram a população rondoniense de acesso a bens de consumo essenciais”, diz trecho da reportagem do Metrópoles .

Com a prisão, a PF espera chegar nos financiadores dos atos golpistas no estado.

