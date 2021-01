PGR exclui Bolsonaro e vai investigar governador e prefeitura de Manaus por colapso da Saúde

247 - O procurador Geral da República, Augusto Aras, determinou a abertura de inquérito no Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, e a prefeitura de Manaus.

O PGR quer investigar se houve omissão pela falta de oxigênio para pacientes de Covid-19. Segundo o portal jurídico Jota, Jair Bolsonaro não é alvo da investigação.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi avisado pelo menos 4 dias antes do colapso em Manaus sobre a escassez crítica de oxigênio. Segundo a Folha de S. Paulo, o aviso foi feito por integrantes do governo do Amazonas, pela empresa que fornece o produto e até por uma cunhada do ministro, que tinha um familiar “sem oxigênio para passar o dia”. Pazuello também foi informado sobre problemas logísticos nas remessas.

O conhecimento liberta. Saiba mais