PGR informa ao STF que irá apurar ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas

Metrópoles - Em resposta ao Supremo Tribunal Federal (STF), o procurador-geral da República, Augusto Aras, informou nesta segunda-feira (16/8) que determinou a abertura de uma apuração preliminar com o objetivo de avaliar a conduta do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nos ataques ao sistema eletrônico de votação.

Mais cedo, a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu um prazo de 24 horas para a PGR se manifestar sobre o assunto. A magistrada classificou as atitudes do chefe de Estado como “graves”.

Essa é a segunda vez que a ministra cobra uma posição da PGR sobre o caso. Como ressaltou a magistrada no texto, a notícia-crime foi encaminhada no último dia 3 de agosto, mas não houve parecer do órgão. “O manifesto interesse público e superior da nação impõem a observância de prioridade no andamento processual do caso”, escreveu.

