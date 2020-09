PGR mantém Lava Jato do Paraná até janeiro de 2021

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) prorrogou até 31 de janeiro de 2021 a continuação do Ministério Público Federal (MPF) na Força-Tarefa Lava Jato no Paraná, segundo reportagem do UOL.

A PGR indica que o Conselho Superior do MPF deve adotar soluções para centralizar as operações ditas contra a corrupção no País. A decisão da PGR também assegura que 11 dos 14 integrantes tenham dedicação exclusiva à força-tarefa de Curitiba.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.