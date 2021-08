PGR quer identificar financiadores de manifestações bolsonaristas de 7 de setembro

247 - Depois de pedir busca e apreensão contra Sérgio Reis e outros envolvidos na divulgação e organização das manifestações do dia 7 de setembro, a Procuradoria-Geral da República quer descobrir como seria financiado o evento contra os ministros do STF.

Estão na mira dos procuradores desde os gastos com uma reunião em um hotel na Faria Lima, em São Paulo, para debater o ato até a promessa de custeio da alimentação dos apoiadores que ficarão acampados em Brasília, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

As manifestações previstas para o dia em que se comemora a Independência do Brasil têm por objetivo afrontar e intimidar os poderes constituídos e pressionar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), a aceitar pedido de impeachment protocolado por Jair Bolsonaro contra o ministro do STF Alexandre de Moraes.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE