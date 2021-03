PGR recorre de decisão de Fachin que anulou condenações e devolveu os direitos políticos de Lula

Recurso da Procuradoria-Geral da República para reverter a decisão do ministro do STF Edson Fachin, que anulou as condenações impostas ao ex-presidente Lula, foi apresentado nesta sexta-feira (12) edit

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) ingressou, nesta sexta-feira (12) com um recurso visando reverter a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, que nesta semana anulou as condenações impostas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo ex-juiz Sergio Moro.

De acordo com o blog do jornalista Fausto Macedo, do jornal O Estado de S. Paulo, a PGR alega que a competência da 13ª Vara Federal do Paraná, as condenações e os processos contra Lula devem ser mantidos ‘com base na jurisprudência do Supremo, e com vistas a preservar a estabilidade processual e a segurança jurídica’.

O recurso, assinado pela subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo, pede que o caso seja levado ao plenário do STF, caso Fachin não revise sua decisão.

