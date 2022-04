Pimenta diz que Randolfe, Molon e outros políticos ex-lavajatistas devem ser aceitos no palanque de Lula

"Não me importa se Randolfe e Alessandro Molon estiveram com Moro e Marcelo Bretas. O que importa é que querem estar conosco em 2022", disse o deputado Paulo Pimenta edit

247 - O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) defendeu neste domingo (3) a união das forças do campo progressista em torno da candidatura do ex-presidente Lula para derrotar Jair Bolsonaro.

Pelo Twitter, Pimenta citou o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e o deputado Alessandro Molon (PSB-RJ), que apoiaram a Lava Jato e estiveram ao lado do ex-juiz Sérgio Moro e do juiz Marcelo Bretas.

"Vamos olhar pra frente e todos os Bolsonaristas e Lavatistas que se arrependeram publicamente serão aceitos no palanque do @LulaOficial. Não me importa se @randolfeap e @alessandromolon estiveram com Moro e Marcelo Bretas. O que importa é que querem estar conosco em 2022", disse Pimenta.

"Não tenho nenhum problema em receber @randolfeap e @alessandromolon por terem apoiado a Lava Jato, terem brigado conosco para defender Dallagnol e sua quadrilha. Não importa se apoiaram Marcelo Bretas e essa turma. Conversei com @wadih_damous e decidimos relevar tudo que passamos", acrescentou.

