Plenário virtual do TSE decide no sábado se Lula terá direito de resposta em 164 inserções em programa de Bolsonaro

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julgará por meio do plenário virtual, no sábado (22), o direito de resposta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 164 inserções no programa eleitoral de Jair Bolsonaro (PL) que foram suspensas por uma decisão da ministra da Corte Maria Claudia Bucchianeri. A decisão de levar a questão para o colegiado foi tomada após Bucchianeri analisar um recurso impetrado pela defesa da campanha bolsonarista.

Segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, “o processo entrará a partir da meia noite de hoje no plenário virtual da Corte. Ou seja, será um julgamento colegiado em que cada ministro deposita o seu voto por meio eletrônico. Pela urgência do caso, a expectativa é que amanhã os votos já estejam públicos. A tendência é que o TSE mantenha a decisão inicial, ou seja, a de conceder os 164 direitos de resposta, que já poderiam começar a ser veiculados no domingo”.

