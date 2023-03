"Podia ser um copo d'água", diz Flávio Bolsonaro, sobre joia de R$ 16,5 milhões doada ao pai

Apoie o 247

247 – O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) menosprezou a inteligência dos brasileiros, ao falar sobre a propina de R$ 16,5 milhões em joias doada pela Arábia Saudita a seu pai, Jair Bolsonaro. "Ninguém sabia o que tinha lá dentro. Podia ser um copo de água, ninguém sabia. E, se tivesse má-fé, ninguém ia fazer o trajeto de passar pelo raio-x da Receita, não ia trazer num voo comercial", afirmou ele, em entrevista à Folha de S. Paulo.

"Não vejo ilegalidade. Tanto é que ficou mais de um ano o troço largado lá, sem o conhecimento, inclusive da Michelle. Então não tinha nenhum interesse particular de se beneficiar disso", acrescentou.

Ao contrário do que afirma o senador, Jair mobilizou militares e funcionários da Receita Federal para tentar ficar ilegalmente com o presente saudita, que pode ter ligação com a venda, muito abaixo do preço, de uma refinaria da Petrobrás para o fundo Mubadala.

