Polícia apreende 33 cilindros de oxigênio escondidos em caminhão em Manaus

247 - As polícias Civil e Militar apreenderam, nesta quinta-feira (14), 33 cilindros de oxigênio que estavam escondidos em um caminhão, no bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus (AM). Devido à falta de oxigênio, o estado também entrou com uma ação na Justiça para que a empresa fornecedora garanta o abastecimento nas unidades de saúde.

Uma denúncia anônima informou sobre a movimentação estranha no caminhão, que estava parado no local. Cilindros estavam sendo retirados para veículos particulares, de acordo com informações publicadas pelo portal Uol.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informou que o condutor do veículo, de 38 anos, foi preso por reter produtos para o fim de especulação. O nome dele e nem o da transportadora não foram divulgados. O homem ficará preso à disposição da Justiça.

No interrogatório, o homem afirmou que tem uma empresa de comercialização de cilindros de oxigênio, mas "ficou com medo que a população invadisse o estabelecimento em busca do material e decidiu tirá-lo do local".

