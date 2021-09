Polícia Federal investiga conexão entre Steve Bannon e Eduardo Bolsonaro

Steve Bannon é assessor político e de propaganda do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e articulador da extrema direita mundial edit

247 - O inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal (STF) investiga a conexão entre o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) com Steve Bannon, assessor político e de propaganda do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e articulador da extrema direita mundial.

“As investigações sobre as andanças de Eduardo com o amigão de Steve Bannon avançaram bastante e prometem desdobramentos em breve. O esquema de faturamento nas redes já foi quase todo mapeado pela PF”, informa reportagem da Veja.

