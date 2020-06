Polícia mata adolescente negro e população se revolta: três ônibus são incendiados em São Paulo

Um protesto contra a morte de um adolescente negro na Vila Clara, zona sul de São Paulo, terminou com pelo menos três ônibus queimados e um manifestante preso. O jovem levou tiros e morreu após uma ação da PM no local edit

247 - O assassinato de um jovem negro de 14 anos pela polícia de São Paulo revoltou os moradores da Vila Clara, na capital paulista. Guilherme Silva Guedes, de 15 anos, desapareceu após a ação de um policial que trabalhava como vigilante em um galpão da região.

A reportagem do portal R7 destaca que “após um assalto no estabelecimento, o suposto policial teria ido atrás dos responsáveis na região, ‘confundindo’ o adolescente.’

A matéria do jornal Folha de S. Paulo relata que “a manifestação começou às 16h, em frente da casa do adolescente, de forma pacífica. De acordo com a PM, os manifestantes passaram, então, a queimar pneus e interditaram a via. A PM foi acionada e, segundo a corporação, impediu que a avenida Cupecê também fosse bloqueada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao menos três ônibus foram totalmente queimados.”

A matéria ainda informa que “em outra ação envolvendo a Polícia Militar, a corporação afastou 14 agentes envolvidos em dois casos de agressões durante abordagens nos dias 12 e 13 de junho, na Grande São Paulo. Os policiais foram identificados após imagens das agressões gravadas por testemunhas terem repercutido nas redes sociais.”

