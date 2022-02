Por abrigar militares, TSE tem sua parcela de culpa na ameaça golpista, diz Bernardo Mello Franco

Apoie o 247

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem sua parcela de culpa nas ameaças golpistas que assombram as eleições de 2022, afirma o jornalista Bernardo Mello Franco em artigo publicado no jornal O Globo nesta sexta-feira (18).

Ele lembra que Bolsonaro disse que "o Exército determinará os 'próximos passos' do processo eleitoral e que as Forças Armadas serão 'fiadoras da lisura das eleições'. A tarefa nunca esteve prevista na Constituição".

O erro do tribunal, segundo Mello Franco, foi abrigar militares para consquistar a simpatia da caserna. "Em dezembro, a Corte ofereceu o cargo de diretor-geral ao general Fernando Azevedo e Silva. Ele aceitou o convite e marcou a data da posse. No início da semana, anunciou sua desistência. Alegou razões de saúde e deixou o tribunal com um abacaxi. O general não tinha credenciais para atuar como guardião da legalidade. Como ministro do governo Bolsonaro, celebrou o golpe de 1964 como um 'marco para a democracia'. Os defensores da sua presença sonhavam atrair a simpatia dos quartéis. Na prática, legitimaram a ideia da tutela militar sobre a eleição".

"O TSE ainda abriu as portas ao general Heber Portella, indicado pelo ministro Braga Netto para um certo comitê de transparência", destaca Mello Franco.

“Estou presumindo que as Forças Armadas estão aqui para ajudar a democracia brasileira. E não para municiar um presidente que quer atacá-la”, disse o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, em seu discurso de despedida da corte nesta quinta-feira (17). O jornalista rebate: "talvez a ficha tenha caído tarde demais".

