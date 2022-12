Posse de Lula terá presença recorde de líderes estrangeiros: 30 presidentes e chefes de governo já confirmaram presença

Apoie o 247

247 - A cerimônia de posse do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 1 de janeiro, terá uma presença recorde de líderes estrangeiros. “Segundo pessoas que trabalham na operação protocolar, cerca de 30 presidentes e chefes de governo já confirmaram presença, além de ministros e enviados especiais”, diz o jornalista Jamil Chade, em sua coluna no UOL. O número é três vezes maior que o registrado na posse de Jair Bolsonaro (PL).

Ainda conforme a reportagem, “a equipe de protocolo do Itamaraty indicou que, nos próximos dias, novos nomes devem ser confirmados. A presença estrangeira ainda conta com líderes africanos, asiáticos e do Oriente Médio”.

A participação estrangeira na posse de Lula tem como objetivo assinalar o reconhecimento internacional do resultado das eleições no Brasil, sinalizar uma condenação aos seguidos pedidos de ruptura institucional por parte dos apoiadores de Jair, além de blindar a cerimônia de possíveis tumultos que possam ser praticados por bolsonaristas e militantes da extrema direita.

Chade ressalta, ainda, que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, não participará da cerimônia em função de um ato assinado por Bolsonaro que impede a entrada do líder venzuelano e seus assessores no Brasil. O ato, neste caso, teria que ser revogado por Lula no dia 1 de janeiro, mesma data da posse, não restando tempo hábil para a vinda de Maduro.

“Segundo fontes diplomáticas, Maduro demonstrou que entendia a situação. Em Caracas, a expectativa é de que a chegada de Lula restabeleça a relação institucional e que as embaixadas e consulados brasileiros em território venezuelano sejam reabertos”, diz o jornalista.

