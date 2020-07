Potencial pandêmico de vírus descoberto no Paraná deixa em alerta pesquisadores da Fiocruz

"Desde 2005, a variante do vírus influenza A H1N2 já foi encontrada outras 25 vezes. Mas esta que identificamos em uma amostra de Ibiporã, no Paraná, é diferente de todas as demais já descobertas no mundo", diz a virologista e chefe do IOC/Fiocruz, Marilda Siqueira edit

247 - Uma nova variante do vírus A H1N2 transmitida de porcos para humanos descoberta no Paraná vem deixando em alerta os cientistas da Fiocruz. Segundo reportagem do jornal O Globo, os estudos visam avaliar a capacidade de transmissão e o potencial pandêmico da variante do vírus influenza.

“Desde 2005, a variante do vírus influenza A H1N2 já foi encontrada outras 25 vezes. Mas esta que identificamos em uma amostra de Ibiporã, no Paraná, é diferente de todas as demais já descobertas no mundo”, diz a virologista e chefe do Laboratório de Vírus Respiratórios e Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), Marilda Siqueira. “Mas não sabemos ainda o que isso significa, se lhe confere mais risco ou menos. É por isso que vamos buscar outros possíveis casos”, completou.

De acordo com a reportagem, o primeiro caso no mundo foi descoberto em uma jovem de 22 anos que se recuperou completamente. “Ela provocou um caso gripal leve, uma moça de 22 de anos, que trabalhava num matadouro em Ibiporã, no Paraná. Ela adoeceu em abril, mas se recuperou totalmente. Essa variante do vírus influenza A H1N2 tem potencial pandêmico, mas isso não quer dizer que vá causar pandemia”, ressalta a virologista.

Ainda segundo ela, o potencial pandêmico é semelhante ao do novo vírus descoberto recentemente na China. “Diria que o potencial de causar pandemia é o mesmo. Sendo que o novo vírus influenza identificado na China (G4 EA H1N1), pelo que se sabe, infectou somente os porcos. Este daqui do Brasil foi transmitido para seres humanos”, destaca.

“Precisamos manter vigilância intensa e constante porque as pandemias de H1N1 e do coronavírus Sars-CoV-2 deixam mais do que evidente como vírus respiratórios podem ser devastadores. Então, precisam ser detectados e contidos no início”, afirma.

