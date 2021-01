Prefeito de cidade do MS que chamou Covid de “gripezinha” está infectado e internado na UTI

Revista Fórum - O prefeito do município de Ivinhema, no Mato Grosso do Sul, Juliano Ferro (DEM), de 38 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital na cidade vizinha, Nova Andradina, por complicações da Covid-19.

Durante uma live, ele se disse arrependido e declarou que “achava que esse Covid era só uma gripezinha. E não é uma gripezinha, não”.

Por meio de uma nota, a prefeitura de Ivinhema disse que o estado de saúde de Juliano é delicado. Antes de piorar, ele gravou um áudio para a população local, relatando que sentia dificuldades de respirar.

